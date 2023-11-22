О том, что правительство внесло поправки в нормы законодательства, касающиеся учета ВПЛ и выплат им соцпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как стало известно, указанным решением Кабмина вводятся такие изменения:

переселенцам, определенный период проживавшим за пределами своей страны, разрешается обращаться за оформлением выплат через 15-ть рабочих дней после возвращения (при условии, что заявка подается впервые);

при повторных перемещениях, вызванных обязательными эвакуационными мероприятиями после 1-го августа текущего года, лицам, которым ранее предоставлялась финпомощь, продолжат начислять соцвыплаты на протяжении еще полугода (только если они попали в перечень эвакуированных, утвержденный областными военными администрациями или если ОВА поставлены в известность о самостоятельном выезде);

ВПЛ продолжат начислять выплаты еще 3-и месяца после даты окончания боевых действий (вероятных боевых действий) или временной оккупации населенных пунктов, из которых они выехали;

неработающим особам в трудоспособном возрасте, не имеющим уважительных поводов на протяжении 3-х месяцев с момента назначения выплат ВПЛ, теперь необходимо по завершению данного срока активно способствовать собственной занятости — трудоустроившись, зарегистрировавшись как ФОП, подав заявления на получение гранта на бизнес/ваучера на обучение (или став на учет как безработные в центре занятости).

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции анонсировали продление выплат соцпомощи некоторым категориям ВПЛ.