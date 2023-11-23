О том, что вопреки уверенности и постоянным утверждениям захватчиков — указанный город «навсегда» останется под их контролем, спецслужбы государства-террориста все же интенсивно подготавливают агентурную сеть на случай деоккупации, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, жители Мелитополя все чаще информируют — россияне интенсивно вербуют агентов, обучая подобных диверсантов расставлять метки на объектах инфраструктуры, чтобы оккупантам стала легче попасть по ним ракетами.

Впрочем, мэр временно оккупированного города уверен — среди настоящих мелитопольцев таких предателей не найдется, «а всем любителям русни лучше уже паковать чемоданы — вам места в украинском Мелитополе не будет».

Ранее мы писали о том, что в Минцифры рассказали, каким мессенджерам могут доверять украинцы, указав на опасность анонимных Telegram-каналов.