О том, что нашими парламентариями было одобрено значительное уменьшение ставок по микрокредитам, которые ранее могли достигать и 1 500 процентов годовых, пишет «НБН», ссылаясь на соответствующий проект закона № 9422, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, вышеуказанным документом вводится так называемая «дневная процентная ставка по потребительскому кредиту», определяющая алгоритм расчета и закрепляющая максимальный размер в 1 процент/ежедневно от «тела» кредита. Кроме того, НБУ дается право на внедрение дополнительных требований по составляющим начисления описанной «дневной процентной ставки», что позволит не допустить недобросовестных практик расчета данной ставки.

Также, после вступления закона в силу, финучреждения обяжут проводить оценку кредитной способности клиента, основываясь на внутренней политике, учитывающей риск-ориентированный подход – запретят заключать договоренности по потребительским займам с украинцами, попавшими в «Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх» (если в этом перечне присутствуют сведения касательно использования ними кредитных средств в казино и тому подобных заведениях).

Ранее мы писали о том, что в НБУ раскрыли годовые потребности Украины в средствах, назвав сумму, полученную от стран-партнеров.