О том, что указанный документ касательно введения 6-процентного налога на доходы вышеописанных категорий украинцев, практически не имеет никаких шансов на утверждение в нашем парламенте, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Бюджетного комитета ВРУ Роксоланы Пидласы, озвученное в интервью для «РБК-Украина».

По словам Пидласы, подобное нововведение уже называют «стричь курьеров «Глово»», однако она не думает, что этот спорный проект закона получит высокие шансы на принятие.

Отметим, что если бы этот закон вступил в силу, то под налогообложение по ставке в 6 процентов подпадали бы те украинцы, чьи суммы дохода на протяжении 12 месяцев не превышали 153 размеров «минималки» (сейчас около 1 млн гривен), а в случае выхода за пределы такого «лимита», применялась бы ставка в 18 процентов к сумме превышения.

Примечательно, что в соответствии с информацией, которой располагают инициаторы этого законопроекта, вероятный «фискальный эффект» бы составил:

от сферы онлайн-доставки (занято от 15 000 до 20 000 курьеров) — более 200 млн гривен поступлений в госбюджет ежегодно;

от сферы онлайн-сервисов заказа услуг, включая службы такси (занято не мене 400 000 украинцев) — не менее 3 млрд гривен/ежегодно.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев объяснял, на какие цели правительство направит средства с «усиленного» налогообложения банков.