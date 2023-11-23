О том, что представители Еврокомиссии обратились к депутатам Европарламента, заявив — исполнительные структуры Евросоюза пока не готовы открыть Венгрии доступ к определенным средствам, предназначенным для «восстановления» данной страны, пишет «НБН», ссылаясь на материал Euractiv.

Как стало известно, Будапешт все еще ожидает выделения средств из «Фонда восстановления и устойчивости ЕС» в размере 700 миллионов евро, сформированного для ликвидации последствий пандемии COVID-19.

В частности, еврокомиссары подчеркнули — указанная финпомощь не будет предоставлена до того момента, пока в венгерском правительстве не решат давние судебные вопросы предвзятости и верховенства права, вопреки заявлению Будапешта про разработку нового закона, имеющего целью минимизировать беспокойство ЕС касательно «независимости судебной системы»: Венгрия так и не завершила надлежащий процесс имплементации.

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