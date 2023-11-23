О том, что наша страна решила присоединиться к ряду государств, осудивших совершенный Северной Кореей 21-го ноября запуск ракетоносителя с применением баллистических технологий, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу МИД Украины.

В частности, украинское внешнеполитическое ведомство обоснованно полагает, что использование КНДР вышеописанных технологий для запусков ракет, включая пролонгацию северокорейских ракетной и ядерной программ и, таким образом, несущие образом несущие угрозу мировому сообществу в целом, и стабильности на Корейском полуострове в отдельности.

МИД Украины подчеркнуло — весь мир должен принять соответствующие меры, усилив оказание давления на Пхеньян ради соблюдения правил международного порядка.

Кроме того, мировое сообщество должно радикально отреагировать на действия РФ, открыто содействующей «северокорейскому режиму в развитии запрещенных программ», тем самым грубо нарушающей нормы международного права и резолюции Совбеза ООН.

Ранее мы писали о том, что КНДР получила от РФ спецпомощь для осуществления запуска разведспутника.