Как информирует «НБН» со ссылкой на Reuters, такие данные привел член руководящей южнокорейской Партии власти народа, Ю Санг-Бам, входящий в парламентский комитет по разведке.

Примечательно, что запуск спутника-шпиона во вторник стал третьей попыткой Пхеньяна после двух неудачных запусков и первой поездки ее лидера Ким Чен Ына на территорию Российской Федерации в сентябре. В ходе визита диктатор РФ дал обещание КНДР помочь создать спутники.

Ю Санг-Бам отметил при этом, что после этого в КНДР отправили данные о ракетах-носителях, которые были использованы во время двух предварительных запусков спутников, а Российская Федерация предложила собственный анализ таких данных.

Общаясь с журналистами и ссылаясь на публично заявленное обещание Путина помочь КНДР с ракетой-носителем, а также обменяться данными между Пхеньяном и Москвой, Ю сказал следующее:

Об успехе третьего запуска Национальная разведывательная служба сделал оценку, что была помощь от Российской Федерации.

В это же время другой член комитета Юн Кун-Юн заявил, что запуск был успешным, так как спутник вышел на орбиту и что КНДР может запустить больше спутников и провести ядерное испытание уже в следующем году.

Напомним, ранее Блинкен рассказал, какие технологии Россия может получать от КНДР.