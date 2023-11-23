О том, зачем на территории соседней Беларуси государство-террорист удерживает «скромный» военный контингент из нескольких сотен своей «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя объединенного пресс-центра Сил Обороны Северного направления Юрия Повха, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Повха, данный, казалось бы, немногочисленный контингент, в сотни единиц личного состава, является техперсоналом и сотрудниками передающих центров или аэродромными работниками, призванными обеспечивать либо связь, либо переброску «второй армии мира», судя по всему, при возникновении крайней необходимости.

Спикер Сил Обороны Севера подчеркнул — утверждать о полном выведении путинской армии из Беларуси, увы, не стоит, вопреки тому, что оперативная ситуация на северной границе в течение последних суток значительных изменений не претерпела.

Ранее мы писали о том, что РФ перебросила в Беларусь тактическое ядерное оружие.