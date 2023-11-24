О том, какой колоссальный удар по госбюджету наносят регулярные атаки «второй армии мира» на различные области Украины, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По словам Гетманцева, ежесуточные утраты госбюджета от вынужденной приостановки экономической деятельности, из-за обоснованной невыплаты различных налогов, включая ЕСВ, составляют 3 млрд гривен. Кроме того, если учесть минимальную суммарную длительность сигналов «воздушной тревоги» по 48 часов/ежемесячно, потери от непоступлений в сводные бюджеты и ПФУ могут достигать по 6 млрд гривен/ежемесячно.

Глава финкомитета Верховной Рады Украины подчеркнул, что все эти недополученные средства можно было бы выделить на:

дошкольное образование — 4,4 млрд гривен/ежемесячно;

среднее образование — 13 млрд гривен/ежемесячно;

программы медгарантий — 14 млрд гривен/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что Гетманцев объяснял, на какие цели правительство направит средства с «усиленного» налогообложения банков.