О том, что забастовка польских перевозчиков на границе спровоцировала нехватку европейских товаров, а также их подорожание на прилавках украинских магазинов, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий пресс-службы сети супермаркетов «АТБ», предоставленный «УНИАН».

Как стало известно, помимо польской продукции, через заблокированные КПП завозятся товары из стран Балтии, Германии, Нидерландов, Бельгии, доля которых в ассортименте указанной сети магазинов весьма весома. Кроме того, вследствие ограничений передвижения грузовиков на границе с Польшей, образовались заторы и на прочих пунктах из Венгрии и Словакии, что увеличило сроки поставок продукции производителей из ЕС («молочка», замороженные овощи/фрукты, макаронные изделия, газированные напитки и алкоголь, моющие и косметические средства), одновременно подняв расходы на автомобильную транспортировку.

Представители сети «АТБ» подчеркнули:

Эти действия негативно влияют на наличие импорта в розничных сетях, увеличивают риски дефицита импортозависимых категорий и ведут к росту входящих и розничных цен, сокращению ценовых акций и предложений для украинских потребителей.

Ранее мы писали, что в ГПСУ предупреждали о блокировке местными перевозчиками одного из КПП на территории Польши.