О том, что во временно захваченной части Херсонской области, враги открыли филиал так называемого «бессмертного полка», курирование которого будет осуществляться из Ростова, при этом, главой данной псевдоволонтерской структуры назначили крымского коллаборациониста Сергея Дубовика, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

В частности, ключевыми задачами вышеописанного движения станут спекуляции на Второй мировой войне, предусматривающие насаждение культа победы сталинского режима в ней, включая полную монополизацию Россией права на победу, что, в соответствии с замыслами Кремля, даст современному режиму Путина право на интенсивное проведение своей нацистской политики.

В «Центре национального сопротивления» призывают избегать какого-либо участия в подобных явно лицемерных акциях, не имеющих ничего общего с памятью о павших во Второй мировой войне, и предупреждают — «как нацистские пропагандисты не избежали наказания», так и «кремлевские пропагандисты будут отвечать за преступления против человечества».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрывали способы, которые «власти» РФ применяют к украинцам с целью принудительной паспортизации.