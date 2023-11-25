О том, что «Шахеды», которыми «вторая армия мира» в ночь на 25-е ноября атаковала Украину, имели нестандартную окраску и были изготовлены из специфического материала, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, эти дроны-камикадзе были произведены страной-агрессором с использованием карбона, — материал, поглощающего радиолокационный сигнал. Также, для усложнения обнаружения мобильными огневыми группами, захватчики выкрасили все «Шахеды» в черный цвет, таким образом намереваясь затруднить работу ПВО, «а именно — визуальную привязку к цели».

Кроме того, представитель Воздушных Сил подчеркнул — вопреки вероятному внешнему сходству, вышеописанные «Шахеды» не являлись новым реактивным вариантом иранских беспилотников, о которых было заявлено недавно.

Ранее мы писали о том, что Кличко сообщал относительно масштабов разрушений после атаки «Шахедов» на Киев.