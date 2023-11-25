О том, что в эту субботу, 25-го ноября, президент Швейцарии Ален Берсе приехал в Киев, предварительно не анонсировав свой визит, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт главы нейтрального государства.

Как стало известно из публикации самого Берсе, цель его прибытия в Киев — не только участие в международном саммите, затрагивающем вопросы продовольственной безопасности, но и проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским касательно оказания долгосрочной помощи нашей стране.

В частности, глава Федерального Совета Швейцарии Ален Берсе подчеркнул:

В центре внимания — влияние захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность и долгосрочная поддержка Украины Швейцарией.

Ранее мы писали о том, как Зеленский резко высказался о российском массированном ударе «Шахедами» по Украине 25-го ноября.