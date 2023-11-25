О том, что на Киевщине вследствие падения обломков вражеских беспилотников произошло возгорание на территории предприятии, а также зафиксированы повреждения у 3-х частных и 1-го многоэтажного жилого дома, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт главы столичной ОВА Руслана Кравченко.

По словам Кравченко, прямых попаданий «Шахедов» в объекты критической инфраструктуры не произошло, и жертвы, к счастью, также отсутствуют, однако в одном из районов Киевской области части вражеской цели вызвали пожар на предприятии — горела крыша одного из помещений (возгорание уже устранено). Кроме того, все соответствующие службы выехали на месте инцидентов, где продолжают работу по ликвидации последствий атаки.

Также, после сбора всей необходимой информации, местные власти окажут помощь людям, «чье жилье и имущество пострадало в результате российской атаки».

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах сообщали о рекордном количестве «Шахедов», сбитых этой ночью.