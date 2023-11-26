О том, что американский президент Джозеф Байден в очередной раз выказал преданность нашей стране в своей речи, приуроченной к годовщине Голодомора, в частности, проведя сравнение российской агрессией и действий сталинского режима в 30-х годах прошлого столетия, фактически убивших миллионы украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Белого Дома.

По словам Байдена, агроинфраструктура Украины снова стала мишенью, однако на этот раз, не для Сталина, а для еще одного российского диктатора — Владимира Путина, «в рамках его стремления к завоеванию и власти».

Президент США подчеркнул, что политика Сталина отличалась абсолютной бесчеловечностью, и сходна с намерениями Путина, который старается нанести максимальный «ущерб самым уязвимым сообществам мира ради прибыли РФ».

Ранее мы писали о том, что Кулеба называл количество государств, поддержавших в ООН «Декларацию о Голодоморе».