О том, что Украина может рассчитывать на получение 50 млн евро, которое направит на ремонт и обновление припортовой инфраструктуры, разрушенной вследствие постоянных ударов путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, вопреки непрекращающейся войне, Украина продолжает кормить множество стран планеты, и по этой важной причине, наша страна может рассчитывать на продолжение оказания финпомощи со стороны Евросоюза, что позволит вернуться к объемам экспорта, которые были до начала полномасштабного вторжения РФ.

Президент Еврокомиссии акцентировала:

Мы продолжаем совершенствовать наши пути солидарности и предоставим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы повезем украинское зерно в мир.

Ранее мы писали о том, как Байден высказался об атаках РФ на Украину и стремлениях Путина, провоцирующих новый мировой Голодомор.