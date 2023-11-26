О том, какими преимуществами обладают западные системы противовоздушной обороны, если сравнить это вооружение с советскими аналогами, а также что может произойти, если Украине прекратят предоставлять надлежащие объемы военной помощи, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение командующего Объединенными Силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, опубликованное в ABC News.

По словам Наева, на данном этапе фактически ведется война за ресурсы, которые РФ получает от новой «оси зла» — Северной Кореи и Ирана. В то же время, Украину снабжают современными средствами ПВО страны-партнеры, что дает возможность достойно противостоять России, вопреки ее огромным возможностям. Впрочем, если сокращение западной помощи реально произойдет, то это ударит по обороноспособности Украины, и защитникам придется «бороться тем, что есть», в частности, сформировав новые и усилив действующие мобильные огневые группы.

Кроме того, командующий Объединенными Силами добавил: если РФ продолжит наращивать производство оружия, одновременно совершенствуя технологии, при условии сокращения западных поставок, текущая война снова выйдет за пределы восточных и южных частей Украины.

Но ВСУ готовятся к подобному сценарию, акцентировал Наев:

Строим оборону, минируем и тренируем наши силы.

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