О том, что согласно данным, которыми располагает один из представителей Еврокомиссии, в частности, глава департамента, отвечающего за вопросы занятости и социальных прав, в 11 государствах центральной и восточной Европы, не менее 60 процентов украинских беженцев уже успешно отыскали себе работу, пишет «НБН», ссылаясь на материал UBR.

Как стало известно, Польша по-прежнему остается в списке по уровню занятости среди беженцев: около 65 процентов украинцев в трудоспособном возрасте нашли работу, что довольно сложно, если учесть — указанное соседнее государство приняло более 950 000 наших сограждан. Также, из 41 400 беженцев, оказавшихся в Швеции, трудоустроилось 56 процентов, а в Литве и Чехии — 53 процента (50 700 украинцев) и 51 процент (368 700 украинцев) соответственно.

Ранее мы писали о том, что в Германии анонсировали повышение размера соцпомощи украинским беженцам с 2024-го года.