О том, что выяснить настоящие причины остановки работы нескольких блоков, и соответственно, действительно ли нуждаются они в ремонте, должны специалисты Госэнергонадзора, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Минэнерго.

Как стало известно, на аварийный ремонт встали 7 энергоблоков теплогенерации (6 — «ДТЭК Энерго» и 1 — компании «Центрэнерго»). Вследствие подобного ЧП, в течение пиковых вечерних часов потребления в энергосистеме Украины образовалась временная незначительная (менее 1 процента от ежесуточного объема) недостача электричества, покрытая импортной энергией, поставленной Польшей, Румынией и Словакией.

В Минэнерго добавили — для компенсации вышеописанного дефицита, еще 4 энергоблока ТЭС подключили к энергосистеме Украины, добавив более 700 МВт мощности.

Энергетики подчеркнули:

Сейчас в Украине вполне хватает генерации электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей. В плановых отключениях света нет необходимости ни в одном из регионов страны.

Ранее мы писали о том, что украинцам показывали предварительные графики отключения электричества.