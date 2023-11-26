О том, что государство-террорист не в состоянии скрытно вести строительство данного тоннеля на полуостров, включая абсолютную нежизнеспособность такого «грандиозного» проекта, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, подобные масштабные проекты попросту невозможно осуществлять скрытно, поскольку для обнаружения их строительства, не понадобится даже отслеживание со спутника. Кроме того, от начала строительства до введения таких проектов в эксплуатацию, у развитых стран уходит минимум несколько лет при колоссальных затратах, что вряд ли себе сможет позволить РФ в текущей экономической ситуации.

Спикер ВМС подчеркнул:

Проверить эту информацию [относительно планов строительства] сложно, но сам проект не выглядит жизнеспособным.

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