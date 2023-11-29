О том, что по мнению главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса, вследствие уступок и явно мягкой позиции по отношению к РФ, ОБСЕ рискует стать абсолютно бесполезной организацией, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

По словам Ландсбергиса, ОБСЕ предложила Мальте стать председателем в качестве компромиссного решения только после того, как государство-тероррист, совместно со своим сателлитом Беларусью, решили выступить против Эстонии.

Прямая речь главы МИД Литвы:

Мы танцуем под скрипку, на которой играют русские, и я с этим не согласен. Если есть организация, которую можно назвать фактически «мертвой мозгом», то у нас есть все шансы увидеть, как ОБСЕ станет такой.

Ранее мы писали о том, какие государства, помимо Украины, первыми отказались участвовать в заседании ОБСЕ.