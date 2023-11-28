Болгария решила открыть свое воздушное пространство для самолета руководителя МИД страны-агрессора, чтобы тот попал в Северную Македонию на встречу ОБСЕ, информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

Поскольку путинский министр будет присутствовать на мероприятии, главы дипломатических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии отказались участвовать в мероприятии.

Кроме того, эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна во время выступления на встрече руководителей МИД стран-членов НАТО во вторник, 28 ноября, раскритиковал решение допустить соратника Путина к саммиту.

По словам политика, присутствие представителя Кремля на мероприятии принижает значение преступлений РФ в Украине. Он подчеркнул, что место министра страны-агрессора – в специальном трибунале, а не за столом ОБСЕ.

Напомним, Лавров прокомментировал слова главы Пентагона о военных планах государства-террориста на Польшу и государства Балтии.