О том, что на протяжении последних дней представители Белого Дома активно распространяли инфографику среди законодателей Капитолийского холма, намереваясь продемонстрировать «разбивку» финансирования на сумму 27 миллиардов долларов по штатам, которое администрация Байдена направила на «закупку боеприпасов и транспортных средств» на нужды американской армии и стран-союзников, включая Украину, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

В частности, производитель в Пенсильвании получил 2,4 млрд долларов (больше любого другого штата) для выполнения заказов на производство оружия/боеприпасов плюс инвестиции на внедрение новых технологий, вопреки тому, что 3 из 8 республиканских членов Конгресса от указанного штата проголосовали против военной поддержки нашей страны.

Также, Техасу выделили 1,45 млрд долларов на производство 155-миллиметровых снарядов и прочего вооружения (18 из 25 техасцев-республиканцев не проголосовали за помощь Украине). Кроме того, Аризона, являющаяся ключевым колеблющимся республиканским штатом, получила около 2,2 млрд долларов, а такие же Арканзас и Висконсин — по 1 млрд долларов.

Ранее мы писали о том, как Ходжес оценил военную помощь США для Украины.