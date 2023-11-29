О том, что показал 25-й общенациональный опрос, исследующий динамику отношения украинского социума к международным союзам, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу социологической группы «Рейтинг».

Как стало известно, поддержка вступления Украины в Альянс несколько снизилась — вместо июльских 83 процентов, в ноябре готовы к интеграции лишь 77 процентов наших сограждан, фактически как до момента вторжения РФ в марте прошлого года. Кроме того, не хотят видеть Украину в НАТО 5 процентов респондентов, 15 процентов — воздержались бы от голосования, а еще 3 процента — так и не определились.

Следует отметить, что украинки чаще демонстрируют несогласие на вступление в НАТО, как и граждане, не располагающие высокими доходами. При этом, в каждой из областей доминирующая часть граждан согласна со вступлением, однако, больше всего желающих видеть Украину в НАТО — среди киевлян и жителей Запада.

Примечательно, что намерения касательно интеграции Украины в Альянс в пределах территорий, на данном этапе подконтрольных государству, не являются приемлемыми для более, чем половины опрошенных — 53 процентов, а 40 процентов респондентов либо полностью, либо частично поддерживают. Зачастую к такому шагу готовы в западных регионах и Киеве, включая высокий процент особ в среднем возрасте. Впрочем, респонденты на Востоке, в Центре и на Юге, а также представители старшего поколения, поддерживают данный вариант членства в оборонном блоке наименее всего.

Ранее мы писали о том, что Столтенберг сообщал, как относятся страны-участники блока к планам Киева по интеграции в НАТО.