О том, что оккупационные администрации придерживаются типичной для себя политики, в частности, интенсивного грабежа и зарабатывания средств на этой войне, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно партизанскому движению, из портов на территории временно оккупированного Крымского полуострова, на регулярной основе вывозят зерно, собранное на Юге Украины. Получателем этой, фактически похищенной агропродукции являются, Сирия и Иран, поставки в которые осуществляются сухогрузами «Зафар» и «Матрос Кошка».

Следует подчеркнуть, что «освободители» отбирают зерно у фермеров на ВОТ, предлагая оплату по фиксированной стоимости, гораздо меньше реальной (потом перепродают по рыночной, оставляя себе «излишки»). Также, самостоятельная реализация данной сельхозпродукции, то есть без получения разрешения от оккупантов, местным фермерам запрещается.

Ранее мы писали о том, за что «власти» на ВОТ Крыма вносят местных в список «неблагонадежных».