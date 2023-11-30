О том, что во французском внешнеполитическом ведомстве уверены — РФ не сможет преодолеть международную изоляцию даже вопреки допуску главы российского МИД Сергея Лаврова в Скопье (столица Северной Македонии) на Совет ОБСЕ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД Франции Жан-Клер Лежандр, опубликованное «Укринформом».

По словам Жан-Клер Лежандр, Франция не считает, что лишь физического присутствия Лаврова достаточно для утверждения — Россия вышла из изоляции, поскольку из обсуждений на заседаниях ОБСЕ стало понятно, что доминирующее большинство членов организации признают и резко осуждают агрессию Кремля.

Пресс-секретарь МИД Франции подчеркнула:

Поэтому, очевидно, никаких контактов [с РФ] не планируется, и я не думаю, что мы должны делать из этого какие-то выводы.

Ранее мы писали о том, что Боррель назвал «полезную» причину, по которой Лаврова допустили на саммит ОБСЕ.