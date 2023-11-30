О том, что на территории временно захваченного Энергодара на Запорожье фиксируется массовое расселение «освободителей» по квартирам местного населения, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Вследствие того, что доминирующая часть местных жителей отказалась поддерживать оккупацию, попросту выехав из города, на данный момент в Энергодаре пустует большинство квартир, которые российские «власти» объявили «подлежащими национализации». Именно подобное жилье россияне ставят на учет, позднее передавая его в пользование коллаборационистам, военным и их семьям.

Кроме того, прямо сейчас в городе начато расселение еще одной партии оккупантов, занимающей квартиры украинцев, поскольку «представители» государства-террориста игнорируют такое понятие как «частная собственность» или культуру уважения к ней.

Ранее мы писали о том, какие страны оккупанты активно снабжают зерном, украденным на ВОТ Украины.