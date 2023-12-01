О том, что на Купянском направлении «освободители» из-за потерь в «живой силе» и технике вынуждены бросать в бой новые подразделений, с целью продолжения своих штурмовых действий, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, опубликованное в «Укринформе».

По словам Синегубова, на протяжении минувших 24 часов, на Купянском направлении нашими защитниками было отбито 7 вражеских атак — оккупанты не прекращают попыток штурма приоритетных для них Синьковки и Петропавловки.

Кроме того, российские войска вторжения на постоянной основе вынужденно проводят на этом участке фронта ротации, меняя обескровленные подразделения, поскольку ВСУ достаточно результативно бьют по противнику, из-за чего тот несет масштабные потери личном составе, бронетехнике и системах вооружений.

Ранее мы писали о том, что Тарнавский сообщал о ситуации на Авдеевском и Мелитопольском направлениях и потерях путинской армии.