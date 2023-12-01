О том, что под видом работников коммунальной сферы, россияне интенсивно намереваются отыскать среди людей, проживающих на ВОТ данного региона, особ с проукраинской позицией, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, размещенное «Укринформом».

По словам Малашко, «вторая армия мира» ужесточает фильтрационные мероприятия на территориях Мелитопольского, Бердянского, Пологовского и Васильевского районов, пытаясь разыскать проукраински настроенных граждан, так или иначе помогающих Силам Обороны нашей страны.

В частности, россияне прибегают к весьма хитрой методике, под видом коммунальщиков проникая в жилища «неблагонадежных» особ. Кроме того, оккупанты создали специальный чат, в котором настоятельно упрашивают потенциальных коллаборационистов из местных писать доносы касательно вероятных «диверсантов», «шпионов» и владельцев оружия.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали об особенностях «размещения» оккупационных войск на ВОТ Запорожской области.