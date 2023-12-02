О том, что можно рассмотреть на видео, размещенном эвакуационной группой «Белый ангел», сформированной правоохранителями Донетчины, пишет «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Полиции Донецкой области».

По словам полицейских, на данный момент в Авдеевке все еще остается не менее 1 300 человек. В коротком видеоролике можно увидеть, как правоохранители перемещаются дорогами Авдеевки, время от времени встречая местных жителей. Кроме того, следует подчеркнуть, что условия жизни в указанном городе являются попросту «апокалиптическими»: вокруг полная разруха, уничтоженные жилые дома, торговые центры и обугленные автомобили. При этом, из некоторых пятиэтажных, ранее жилых зданий, все еще валят клубы черного дыма.

Отметим, что по словам медицинских работников, местная больница продолжает работу, несмотря на то, что из-за регулярных обстрелов оккупантов, находиться в учреждении небезопасно.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказали, почему командование ВС РФ намеренно лжет о ситуации вокруг Авдеевки.