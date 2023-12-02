О том, как местные власти РФ решили активно «заняться» женами российских оккупантов, намереваясь минимизировать последствия манифеста против «бессрочной мобилизации», пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.
В соответствии с данными военной разведки Британии, власти РФ весьма чувствительно отреагировали на некоторые довольно скромные «акции протеста», произошедшие в конце прошлого месяце в Москве. В частности, сейчас вышеописанным россиянкам, активно пробуют «заткнуть рот» деньгами, одновременно дискредитируя их деятельность в Интернете.
В Минобороны Великобритании уточнили:
В последние недели власти [РФ], вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на то, что они воздержатся от протестов.
Ранее мы писали о том, что в РФ военный на автотранспорте влетел на скорости в колонну пеших «срочников».