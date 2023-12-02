О том, что на протяжении последнего месяца, у представителей российских войск вторжения заметно просел показатель исполнительной дисциплины, вследствие колоссальных потерь «живой силы» на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В частности, российско-оккупационной «комендатурой» уже задержано более 1 000 «освободителей», совершивших уголовные и административные правонарушения: за самовольное оставление места службы, а также за злоупотребление алкогольными напитками/наркотическими веществами.

Следует отметить, что игнорирование подобных моральных принципов оккупантами, представляет достаточно серьезную угрозу для местного населения, в первую очередь, из-за вождения россиянами военной техники в неадекватном состоянии.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали об особенностях «размещения» сил оккупантов на ВОТ Запорожья.