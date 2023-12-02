О том, что в этот выходной день, вследствие обстрела приграничья Черниговщины, ранения получили несколько мирных жителей на территории Семеновской общины, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы местной ОВА Вячеслава Чауса.

В результате очередного военного преступления россиян, пострадала семья с 4-летним ребенком: у мужчины — осколочные ранения (уже оказана необходимая помощь в местном медучреждении), а его дочь направлена на госпитализацию в областную больницу, где ее ожидают медики для проведения операции. Как стало известно, указанная семья намеревалась на выходных погостить у своей родственницы в приграничном селе, однако попала под вражеский огонь, когда выходила из жилья на улицу.

Стоит отметить, что помощь в эвакуационных мероприятиях пострадавших была своевременна оказана местными правоохранителями.

Ранее мы писали о том, что «Белые ангелы» показывали кадры разрушенной Авдеевки и называли количество оставшихся в городе жителей.