О том, что на данном этапе у границы Польши и Украины в очередях на въезд в свою страну скопилось более 2 000 грузовых автотранспортных средств, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, поскольку поляки таки и не прервали блокирование, по состоянию на утро этой субботы, 2-го декабря, в очередях в сторону Украины на территории Польши, по всем четырем направлениям, простаивает не мене 2 400 грузовых автотранспортных средств.

При этом, большая часть указанных машин стоит напротив КПП «Шегини» и «Рава-Русская». Кроме того, польские перевозчики продолжают блокировку пунктов пропуска «Ягодин» и «Краковец».

Ранее мы писали о том, что не менее двухсот украинских водителей, остановленных в Польше, пообещали начать голодовку, если граница не будет разблокирована.