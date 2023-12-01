О том, что несколько сотен водителей из Украины, более 2-х недель простоявших у пункта пропуска Корчева и решивших пообщаться с польскими протестующими, на днях окружила местная полиция, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радио Свобода».

По словам водителя международных перевозок Романа Власюка, 200-ти украинцев, полицейские Польши попросту заблокировали посреди поля. Местные правоохранители сообщили — по их законам, скопление людей в таком количестве не разрешается. Кроме того, польские полицейские предварительно отлично подготовились — надели полную амуницию, и вооружились «баллонами, газами, «перцовками»».

Представитель перевозчиков Украины добавил — если поляки не пропустят одним выездом все те авто, которые должны были ночью выехать в соответствии с договоренностями «7 машин/ежечасно», а также не увеличат пропуск до 14 машин/ежечасно, то заблокированные украинцы официально объявят о голодовке, отказавшись от волонтерской помощи, то есть перейдя «только на воду и чай».

Ранее мы писали о том, что в ГПСУ сообщали, какие КПП у польско-украинской границы оставались заблокированными.