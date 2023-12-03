О том, что у государств, расположенных по левому флангу НАТО осталось лишь 3 года на подготовку к вторжению РФ, пишет «НБН», ссылаясь на мнение, озвученное главой Бюро нацбезопасности Польши Яцека Северы, и опубликованное в Nasz Dziennik.

По словам Северы, подобные выводы сделали не только в Польше, но и в Германии или США, однако называя иные сроки — от 5-ти до 9-ти лет. Впрочем, глава польского Бюро нацбезопасности полагает, что нападение со стороны страны-агрессора может начаться в другие сроки, так как российский ВПК прямо сейчас работает в 3 смены, и в состоянии восполнить растущие потребности «второй армии мира» в ближайшие 3 года.

Яцек Севера подчеркнул, что для избежания вышеописанной войны, восточным странам НАТО необходимо смириться с более коротким, 3-летним временным горизонтом, чтобы успеть «подготовиться к конфронтации».

Ранее мы писали о том, какой процент украинцев одобряет вступление в НАТО до полной деоккупации страны.