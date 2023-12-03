О том, что на украинско-польской границе сегодня не работают КПП «Смильница» и «Нижанковичи», пишет «НБН», ссылаясь на подробную информацию, размещенную в официальном Telegram-аккаунте Государственной пограничной службы Украины.

Как стало известно, вышеуказанная остановка функционирования данных КПП является временной мерой, спровоцированной сбоями в базе данных таможенной службы, вследствие чего оформление выезда граждан и автотранспортных средств не осуществляется.

В ГПСУ акцентировали:

Просим учесть эту информацию при планировании поездок через украинско-польскую границу.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ГПСУ сообщали, у каких КПП на польско-украинской границе скопилось больше всего грузовиков 2-го декабря.