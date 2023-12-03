О том, что из-за колоссальных потерь на Южном направлении, российские «власти» ведут интенсивный поиск доноров среди жителей временно оккупированных территорий нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, представителями оккупационной администрации активно «сгоняются» местные бюджетники для восполнения нужд путинской армии. В частности, данных лиц принуждают к сдаче крови, обещая предоставление дополнительных выплат, однако фактически оставляя без какого-либо «денежного поощрения».

Кроме того, на захваченные земли Кремль регулярно отправляет гематологов, что вызвано нехваткой кадров, поскольку местные попросту отказываются работать на врага.

Ранее мы писали о том, за что «власти» на ВОТ Крыма вносят местных в список «неблагонадежных».