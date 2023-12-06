О том, как можно урегулировать вышеописанный вопрос, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителей Минюста Украины, опубликованное в издании «На пенсии».
Как стало известно, если в документации, подтверждающей личность или особый статус, нет никаких пометок с регистрацией места жительства с момента начала войны, тогда следует обосновать подобный период документально.
В частности, необходимо обратиться в структурные отделения соцзащиты населения/органы местного самоуправления с нижеуказанными «бумагами»:
- военным билетом, в котором есть информация относительно прохождения воинской службы;
- трудовой книжкой;
- документами, подтверждающими право собственности на какой-либо тип имущества;
- свидетельствами/аттестатами касательно получения базового общего среднего образования/общего среднего образования/профессионально-технического образования/научной степени;
- справкой от учреждения, в котором проходило обучение;
- копиями решений районных, госадминистраций Киева/Севастополя, исполнительных органов городских или районных советов об устройстве ребенка в детское учреждение/в приемную семью/детский дом семейного типа/установление опеки или попечительства;
- меддокументами;
- фото/видео или аналогичными свидетельствами.
Ранее мы писали о том, как сохранить выплаты после проверки места жительства ВПЛ.