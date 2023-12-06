О том, как можно урегулировать вышеописанный вопрос, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителей Минюста Украины, опубликованное в издании «На пенсии».

Как стало известно, если в документации, подтверждающей личность или особый статус, нет никаких пометок с регистрацией места жительства с момента начала войны, тогда следует обосновать подобный период документально.

В частности, необходимо обратиться в структурные отделения соцзащиты населения/органы местного самоуправления с нижеуказанными «бумагами»:

военным билетом, в котором есть информация относительно прохождения воинской службы;

трудовой книжкой;

документами, подтверждающими право собственности на какой-либо тип имущества;

свидетельствами/аттестатами касательно получения базового общего среднего образования/общего среднего образования/профессионально-технического образования/научной степени;

справкой от учреждения, в котором проходило обучение;

копиями решений районных, госадминистраций Киева/Севастополя, исполнительных органов городских или районных советов об устройстве ребенка в детское учреждение/в приемную семью/детский дом семейного типа/установление опеки или попечительства;

меддокументами;

фото/видео или аналогичными свидетельствами.

Ранее мы писали о том, как сохранить выплаты после проверки места жительства ВПЛ.