О том, что страна-агрессор запланировала заполнить полки международных научных библиотек собственной пропагандистской литературой, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления».

Как стало известно, в рамках различных международных программ, предусматривающих обмен соответствующими изданиями, Российская академия наук (РАН) намеревается начать интенсивное распространение пропагандистских книг, с дальнейшим освещением этой операции на кремлевских интернет-ресурсах и в росСМИ.

Предполагается, что в результате данной акции, россияне смогут «обосновать» историческую принадлежность ВОТ Украины к РФ, таким образом сымитировав поддержку военной агрессии Москвы среди мирового сообщества ученых.

Ранее мы писали о том, какими обманными путями оккупанты привлекают потенциальных доноров крови на ВОТ Украины.