О том, что академией Генштаба ВС РФ с 1-го декабря начат очередной набор офицерского состава, из которого не менее 60 процентов обладают боевым опытом, приобретенным либо на войне с Украиной, либо в военных операциях на территории Сирии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в X-аккаунте Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков британской военной разведки, вопреки тому, что ощутимая часть определенных специалистов, в частности, пилотов, принимала участие лишь в сирийских операциях, опыт, обретенный в войне с Украиной, судя по всему, станет интенсивно распространяться среди представителей данной средней категории офицеров войск государства-террориста.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что на протяжении следующих лет, такое «новое поколение», похоже, окажет значительное влияние на пересмотр направления развития российской армии, при условии, что «освободители» учтут уроки, «полученные во время войны в Украине».

Ранее мы писали о том, что применяют оккупанты для преодоления «Шахедами» средств РЭБ Сил Обороны Украины.