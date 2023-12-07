О том, что если текущий «транспортный кризис» не будет урегулирован, то есть забастовка поляков так и продлится, то динамика удорожания определенных продуктов не прервется, пишет «НБН», ссылаясь на заявление первого замглавы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, прозвучавшее в эфире национального телемарафона «Єдині новини» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Высоцкого, предложившего разделить праздничный продуктовый набор на составляющие, вынеся отдельно базовые социальные продукты, стоимость которых не изменится (на внутренний рынок Украины они поставляются отечественными агропроизводителями по низкой цене, например, овощи из «борщевого набора»), все же могут подрасти ценники на импортные бананы, цитрусовые, большинство морепродуктов и рыбу, так как вследствие забастовки на украинско-польской границе, объем ввоза этих позиций частично сократился.

Впрочем, серьезного дефицита указанной продукции не предвидится, поскольку, пусть и с задержкой, но данный товар доезжает, но «машина едет плюс неделю или плюс 1 000 километров или 2 000 километров, понятно, что логистика дорожает».

Ранее мы писали о том, как отличается стоимость «продуктовой корзины» в Польше и Чехии.