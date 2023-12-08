О том, что государство-террорист вновь начало прибегать к довольно рискованным ударным операциям у острова Змеиный, намереваясь продемонстрировать свое влияние и сохранение контроля в Черном море, вопреки высокому уровню риска для экипажей (тела сбитых летчиков так и не были эвакуированы Россией, которая «своих не бросает»), пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

В частности, военная разведка Британии подчеркнула — экипаж вышеописанного бомбардировщика, состоящий из 2-х человек, похоже, погиб, и не был «возвращен на Родину» вследствие неблагоприятного расположения и условий операции, которые сделали бы поисково-спасательную миссию «чрезвычайно сложной», несмотря на высокую степень желания РФ указать на свою «силу».

Также, Россия не прекращает нести постоянные потери в боевой авиации — наша система ПВО значительно сокращает эффективность тактических авиасредств РФ.

Ранее мы писали о том, что в британской разведке указывали на нюансы отбора «нового поколения» офицеров для академии Генштаба РФ.