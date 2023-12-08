О том, что вошло в этот обновленный пакет военной поддержки Украины, помимо дополнительных крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов и разведывательных дронов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу правительства ФРГ.
Как стало известно, данный пакет пополнен нижеуказанными типами вооружения и оборудования:
- 250 артбоеприпасами калибром в 155 миллиметров (ранее предоставили 25 750 штук аналогичных БК) (из запасов немецкой армии и промышленных складов);
- 1 разведкомплексом LUNA NG;
- 10 разведывательными беспилотниками VECTOR плюс запасные части к ним (ранее — 142);
- 8 тяжелыми грузовиками Zetros (ранее — 224);
- 100 000 индивидуальными аптечками (ранее — 400 000);
- неуказанным объемом медпрепаратов и средств;
- 70 автоматическими гранатометами калибром в 70 миллиметров.
Ранее мы писали о том, что Шмыгаль анонсировал запуск в Украине производства бронетехники вместе с немецким военным гигантом Rheinmetall.