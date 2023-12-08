О том, что вскоре армия нашей страны сможет начать новое наступление, благодаря формированию более весомой промышленной базы при поддержке как США, так и ЕС, которые станут интенсивно наращивать мощности не только собственных ВПК, но и аналогичных украинских структур, пишет «НБН», ссылаясь на заявление зампомощника американского президента по нацбезопасности Джонатана Файнера, прозвучавшее на YouTube-канале «The Aspen Institute».

По словам Файнера, помимо всего вышеописанного, США также хотят, чтобы к завершению 2024-го года, армия нашей страны заняла такую позицию, при которой государство-террорист было бы вынуждено сделать непростой выбор из нескольких сценариев:

усесться за стол переговоров с приемлемыми для Украины условиями;

столкнуться с гораздо более сильной Украиной.

Ранее наш новостной портал писал о том, как Нарышкин угрожал США распространением войны из Украины до стран Южной Америки и Тихого океана.