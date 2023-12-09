О том, что если США прекратят выделять помощь Украине, то такое решение поможет России подойти вплотную к границам Североатлантического Альянса, и это автоматически запустит в действие ст. 5-ю «Устава НАТО», за что придется платить уже не казной, а кровью американцев, пишет «НБН», ссылаясь на заявление координатора Совета нацбезопасности администрации президента США Джона Кирби, опубликованное на официальной странице Белого Дома.

По словам Кирби, если Конгресс в действительности заботится об американской нацбезопасности, то обязан увидеть Путина и РФ такими, какими они есть, и осознать, что финпомощь Украине — а «украинцы не просят ввода войск США» — поможет выиграть эту войну, что в значительной степени в интересах не только нацбезопасности Соединенных Штатов, но и в интересах нацбезопасности всех стран-союзников в ЕС.

Координатор Совета нацбезопасности подчеркнул, что если Путин получит Украину, то «окажется прямо у порога НАТО», и США будут вынуждены платить уже не собственной казной, а «американской кровью», поскольку придется перейти к действиям «в соответствии с нашими обязательствами по Пятой статье [нападение на отдельного члена НАТО означает нападение на весь Альянс в целом]».

Ранее мы писали о том, что ВСУ получат F-16 в краткосрочной перспективе.