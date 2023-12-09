О том, что «вторая армия мира» сконцентрировала усилия на Авдеевском и Марьинском направлениях (ситуация здесь не претерпела особых изменений) — не менее 90 процентов боестолкновений за прошедшие 24 часа зафиксированы именно там, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение представителя Объединенного пресс-центра Сил Обороны Таврического направления Александра Штупуна, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Кроме того, бойцы Сил Обороны успешно отбили все атаки освободителей на нескольких участках фронта: 35 — на Авдеевском направлении (восточнее Новобахмутовки, у Степного, Авдеевки, Тоненького и Первомайского); 24 — на Марьинском направлении защитники не прекращают сдерживать врага, осуществляющего попытки штурмов у Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

При этом, на Шахтерском и Запорожском направлениях враги, наоборот, минимизировали усилия, что также позволило отбить все атаки, не дав захватчикам восстановить утраченное положение западнее Вербового.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали о возможном продвижении российской армии в районе Авдеевки.