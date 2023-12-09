О том, что наша страна ведет подготовку некоторых проектов, назначение которых — изгнание государства-террориста с территории временно захваченного Крыма на постоянной основе, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Минобороны Украины Рустема Умерова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Умерова, Украина уже достигла успеха в акватории Черного моря, даже вопреки отсутствию такого же «мощного флота», который есть у РФ, вынудив страну-агрессор к отходу от побережья полуострова.

Впрочем, уже есть определенные наработки, заготовленные на 2024-й год, которые предоставят Украине «очень хорошую способность для того, чтобы они [оккупанты] отошли навсегда из нашего Крыма».

Ранее наш новостной портал писал о том, что Умеров рассказывал о важных договоренностях, которые Украина заключила на оборонном форуме в США.