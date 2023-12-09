О том, что государствам Евросоюза, в новом проекте закона, предлагается вводить определенные запреты на закупку мощностей для своих газопроводов и терминалов сжиженного газа у российских или белорусских компаний-поставщиков, пишет «НБН», ссылаясь на материал Financial Times.

Как стало известно из слов высокопоставленного представителя Евросоюза, данная инициатива позволит европейским энергетическим компаниям без промедлений расторгать договоренности с российскими/белорусскими поставщиками «голубого топлива», исключив при этом выплату существенных компенсаций.

Таким образом, выполнение ранее анонсированного в ЕС сценария, касающегося полноценного отказа от российского газа к 2027-м году, становится все ближе, вопреки тому, что на данном этапе, объем энергоресурса, поставляемого из РФ/РБ составляет не менее 12 процентов от суммарного газового импорта в странах-членах блока.

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