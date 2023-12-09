О том, что сейчас соответствующие структуры Украины расследуют около 3 440 военных преступлений «освободителей», осуществленных против детей, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

По словам генпрокурора Андрея Костина, в вышеописанных следственных мероприятиях и последующем наказании виновных, Украине поможет внедрение стандартов правосудия, дружественных к ребенку, и призванных защитить его права и интересы. Кроме того, надлежащие органы нашей страны продолжают тесное сотрудничество с Международным уголовным судом в Гааге, намереваясь таким образом обеспечить ответственность российских преступников на всех уровнях — как национальном, так и международном.

Ранее наш новостной портал писал о том, что у Зеленского называли главную проблему на данном этапе войны с РФ.